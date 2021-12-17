Россия призывает ЕС не строить препятствия для признания COVID-сертификатов

Российские власти призывают своих европейских коллег отказаться от искусственных препятствий в процессе признания сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом заявил замглава МИД РФ Александр Грушко.

"Исходим из того, что, поскольку речь идет об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу", - рассказал он агентству ТАСС.

Дипломат также выразил надежду, что проблема признания сертификатов будет решена в ближайшее время. Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не выдало разрешение российским вакцинам для их использования в ЕС.