МИД РФ: У России нет планов продавать оружие талибам

Россия не собирается экспортировать оружие представителям движения "Талибан" (движение запрещено в РФ), захватившим власть в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы", - заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у талибов осталось много оружия от американцев. "Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали", - добавил Кабулов.