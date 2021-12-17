МИД: Россия запретила въезд семи подданным Великобритании

Власти России приняли решение запретить въезд на свою территорию семи подданным Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации "В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что британские власти продолжают следовать деструктивному курсу в двусторонних делах. В конце августа Лондон ввел санкции против семи граждан РФ.