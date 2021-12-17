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17.12.2021 12:18
Рубрика: Общество

Минобороны опубликовало редкие фото полководцев - участников битвы за Москву

Текст: Юрий Гаврилов
В рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы" Минобороны России продолжает публикацию редких фотографий советских военачальников. Очередная серия таких кадров посвящена 80-летию разгрому фашистских войск под Москвой и охватывает период 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В новом проекте представлены уникальные фотографии, запечатлевшие полководцев в ходе сражений у стен столицы и редкие минуты их отдыха. Многие снимки из семейных и личных архивов советских военачальников, а также связанные с ними материалы фронтовой поры публикуются впервые.

Фото: Аркадий Колыбалов
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К примеру, в разделе есть снимки выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта. Есть также известное фото генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанное во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, где армия Рокоссовского сдерживала натиск фашистских войск. Военкору "Правды" Владимиру Ставскому удалось тогда уговорить полководца сфотографироваться для газеты.

Есть снимки из семейных архивов замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Александра Василевского, командующего Калининским фронтом генерал-полковника Ивана Конева, начальника артиллерии Западного фронта генерал-лейтенанта Леонида Говорова, командующего 4-й ударной армией Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Андрея Еременко, главнокомандующего войсками Юго-Западного направления маршала Семена Тимошенко, заместителя наркома обороны СССР - начальника Главного управления тыла РККА генерал-лейтенанта интендантской службы Андрея Хрулева.

В Минобороны РФ напомнили, что этот проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и Фонда сохранения культурно-исторической памяти героев войны "Наследники Победителей".

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