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17.12.2021 20:47
Рубрика: Экономика

Минстрой рассматривает инициативу о покупке земли на маткапитал

Текст: Марина Трубилина

Минстрой рассматривает инициативу о расширении использования маткапитала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Стало известно, на что в 2021 году семьи тратили маткапитал

Использовать материнский капитал для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство предложила сеть риелторских компаний. Авторы инициативы отмечают, что сейчас на маткапитал можно покупать только готовые дома и квартиры, ограничения на покупку участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома, сообщают "Известия". Покупка земли на эти средства может быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире. Инициатива поможет в развитии индивидуального жилищного строительства, что положительно скажется на доступности жилья, считают авторы обращения, направленного в правительство.

Предложение о распространении использования средств материнского капитала на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство поступило в Минстрой, подтвердили в ведомстве. "На данный момент министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает инициативу и представит предложения в установленный срок", - отметили в пресс-службе.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Материнский капитал

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