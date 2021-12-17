Мишустин: На поддержку российского кино дополнительно направят 5,5 млрд рублей

Получая поддержку от государства, участники киноиндустрии должны быть готовы к отстаиванию культурного суверенитета, ценностей, традиций страны, бережно и аккуратно относиться к истории России и ее наследию, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы эта дорога была с двусторонним движением", - подчеркнул он на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.

Глава кабмина напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о финансировании за счет бюджета дебютных и неигровых фильмов, а также картин с авторской анимацией. "Такое кино окупается не сразу, и найти средства на него без поддержки государства практически невозможно", - сказал он.

В следующем году, сообщил Мишустин, на поддержку российского кино дополнительно направят 5,5 миллиарда рублей. Из них четыре миллиарда получит Фонд кино на поддержку зрительского кино, полтора миллиарда - Министерство культуры. Всего в 2022 году киноиндустрия страны получит не менее 17 миллиардов.