Мишустин заявил о восстановлении объема торговли между Россией и Монголией

Премьер-министр Михаил Мишустин приветствовал внимательное отношение руководства Монголии к русскому языку.

"Его преподавание в школах начиная с седьмого класса обязательно, и мы в этом видим добрый знак преемственности в развитии дружеских российско-монгольских отношений", - заявил он на встрече с президентом этой страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

Монголия - очень важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и российское правительство заинтересовано в укреплении сотрудничества по всем направлениям, заверил Мишустин. За этот год получилось восстановить товарооборот, сократившийся в острый период пандемии коронавируса.

"В январе-октябре он вырос на 22 процента по сравнению с 2020 годом, до 1,43 миллиарда долларов, - подчеркнул премьер-министр РФ. - Но я убежден, что у нас есть все возможности и перспективы для наращивания взаимодействия в транспортной инфраструктуре, в сфере высоких технологий, цифровой и зелёной экономике".