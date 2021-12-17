Мы не должны "по первому звонку" из-за границы менять наши правила

Сегодня в Государственном Кремлевском Дворце состоялся отчетно-выборный Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, приуроченный к 30-летию РСПП, на котором были рассмотрены ключевые итоги взаимодействия бизнеса и власти в 2018-2021 годах и актуальные направления работы на среднесрочную перспективу. Среди них: обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, формирование ответов на глобальные вызовы, участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

В работе съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин, первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, министры федерального правительства, руководители крупнейших промышленных компаний страны.

Одной из тем, рассмотренных участниками съезда, стала экологическая политика отечественного бизнеса, вопросы углеродного регулирования и квотирования выбросов. С докладом на эту тему выступил первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров Минерально-химической компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев. Он подчеркнул, что российские промышленные компании крайне заинтересованы в улучшении условий жизни граждан России и экологии во всех регионах страны.

- Наши компании реализуют многочисленные социальные экологические проекты, направленные на достижение целей устойчивого развития, поддерживают волонтерские движения в регионах, - констатировал он.

Игорь Нечаев рассказал о реализуемых по поручению президента в 12 промышленных городах мероприятиях, направленных на введение квотирования выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха.

- Чтобы расширить число этих городов, в ходе эксперимента надо досконально отработать все методические материалы, мероприятия и технологии по снижению выбросов, - отметил зампред комитета РСПП по экологии. - Для завершения эксперимента необходимы ускорение и донастройка, и мы уже договорились с Минприроды РФ и Росприроднадзором в январе наступающего года оперативно начать согласование доведенных до предприятий квот, планов мероприятий по их достижению. А также в рамках межведомственного совета минприроды до 1 марта актуализируем комплексные планы снижения выбросов в 12 городах.

Касаясь темы климатической политики и углеродного регулирования, Игорь Нечаев поблагодарил президента и правительство за принятие важных федеральных документов, которые стали основой нормативной базы для полномасштабного запуска климатических проектов в России, создания, по сути, новой перспективной отрасли экономики с большим экспортным потенциалом. Для дальнейшей поддержки этих процессов отечественный бизнес предлагает осуществить донастройку и расширение действующих механизмов государственной промышленной политики и стимулирования инвестиций с фокусом на задачи энергоперехода.

- Одно из важнейших направлений работы сейчас - разработка плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России, которую координирует Андрей Белоусов, - сказал Игорь Нечаев. - Мы можем добиваться сокращения выбросов минимальной ценой для страны, людей и российской экономики, нам не нужны такие инструменты регулирования, как углеродный налог или квотирование. Мы можем сокращать выбросы парниковых газов, не забывая о приоритетах социально-экономического развития России. Мы не должны "по первому звонку" из-за границы менять наше внутреннее регулирование, но будем продолжать переговоры с ЕС и продвигать наши обоснованные и справедливые решения.

Отметим, что в разработке плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России участвует комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию во главе с российским предпринимателем, акционером компаний "ЕвроХим" и СУЭК Андреем Мельниченко.

Президент России в своем выступлении подчеркнул: "Мы должны реализовывать экспериментальный проект "Чистый воздух" незамедлительно, ведь речь идет об условиях жизни наших сограждан… Мы не должны идти на поводу наших европейских партнеров, которые под видом сохранения экологии пытаются создавать кому-то конкурентные преимущества, это - новый вид экологического колониализма, и мы никогда с этим не согласимся".