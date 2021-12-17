На налоговый учет можно будет встать дистанционно

Граждане смогут получить идентификационный номер налогоплательщика в электронном виде на портале государственных услуг.

После вступления в силу изменений в Налоговый кодекс процесс постановки на налоговый учет будет полностью переведен в электронный формат, что существенно облегчит жизнь граждан, отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, перечень сервисов, которые можно получить дистанционно в одной точке, постоянно расширяется. "Это избавляет граждан от необходимости стоять в "живых очередях" и упрощает оформление всевозможных документов и справок", - подчеркнул Володин.

По его словам, уже сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства ему необходимо посещать налоговую инспекцию.

Согласно законопроекту, подавать заявление можно будет на портале государственных услуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган в свою очередь сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.