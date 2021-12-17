Начались съемки сериала "Сын" с Серебряковым, Ардовой и Калюжным

Победитель "Кинотавра" этого года - режиссер Николай Хомерики приступил к съемкам нового сериала "Сын". Это будет проект оригинальной линейки онлайн-кинотеатра Kion, который делается совместно с кинокомпанией РВС. Вначале он выйдет в Сети, эксклюзивно на Kion, а затем - в эфире телеканала НТВ.

Криминальная мелодрама интересна тем, что это не просто остросюжетный сериал в жанре роуд-муви с глубокой человеческой драмой. Часть действия происходит в Сирии. Тема этой страны все чаще проявляется в новейших российских фильмах и сериалах. По сюжету молодого врача-ветеринара из Москвы, Василия Булатова (Глеб Калюжный), из греческого отеля похищает группа террористов и перевозит в один из сирийских районов.

В описании проекта, присланном в "РГ", говорится о том, что в нем бывшие партнеры в экстремальных обстоятельствах Ближнего Востока вынуждены работать сообща и открывать неизвестные или забытые грани друг друга. Они объединены одной целью - спасти родного сына и вытащить его из плена живым и невредимым.

Партнеры - это мать, московский врач Лика Булатова (Анна Ардова). Она обращается к российским властям, но те уверяют, что Василий по собственной воле присоединился к преступникам. В отчаянии Лика обращается к отцу Василия, Павлу (Алексей Серебряков), с которым долгое время не общалась. Павел соглашается помочь найти сына, которого никогда не видел. Вместе они отправляются в чужую страну...

Также в сериале Николая Хомерики снимались Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Эльшан Алескеров, Дмитрий Поднозов, Александр Кудренко, Владимир Капустин и другие. Сценарист - Ариф Алиев. Генеральные продюсеры - Тимур Вайнштейн, Игорь Мишин, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов.