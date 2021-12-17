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Рубрика: В мире

Видео: Над центральной частью Японии пролетел метеорит

Жители Японии рассказали о метеорите. Об этом сообщает телеканал NHK, стационарные камеры которого зафиксировали яркий светящийся объект в ночном небе.

Падение небесного тела могли наблюдать жители префектур Миэ и Сидзуока. По словам очевидцев, сначала они увидели "огненный шар", после чего услышали звук, похожий на взрыв.

Фото: Любимый Сочи/ vk.com
Видео: В небе над Сочи сгорел метеорит

А жители города Исэ пожаловались на звук дребезжащих стекол. Части метеорита могли достичь земли. Но пока место падения не обнаружено. Также ТАСС не сообщает о каком-либо ущербе.

Летом прошлого года падение метеорита наблюдали жители Токио. Два фрагмента небесного тела нашли в городе Нарасино (префектура Тиба).

В мире Восточная Азия Япония Общество Космос РГ-Видео

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