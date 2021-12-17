Видео: Над центральной частью Японии пролетел метеорит

Жители Японии рассказали о метеорите. Об этом сообщает телеканал NHK, стационарные камеры которого зафиксировали яркий светящийся объект в ночном небе.
きょう午後7時すぎ、流れ星の中でも特に明るく輝く「火球」が国内の広い範囲で観測されました。https://t.co/9zHujOSsA6#nhk_video pic.twitter.com/3r9LPl8ym3— NHKニュース (@nhk_news) December 10, 2021
Падение небесного тела могли наблюдать жители префектур Миэ и Сидзуока. По словам очевидцев, сначала они увидели "огненный шар", после чего услышали звук, похожий на взрыв.
А жители города Исэ пожаловались на звук дребезжащих стекол. Части метеорита могли достичь земли. Но пока место падения не обнаружено. Также ТАСС не сообщает о каком-либо ущербе.
Летом прошлого года падение метеорита наблюдали жители Токио. Два фрагмента небесного тела нашли в городе Нарасино (префектура Тиба).