Названы города России с самыми дорогими комнатами

Самые дорогие комнаты продаются в Москве, выяснили эксперты агентства недвижимости "Доли.ру".

По их подсчетам, комната в российской столице предлагается в среднем за 4,68 млн рублей. На втором месте по дороговизне - Санкт-Петербург, где комната оценивается в 2,78 млн рублей. Замыкает тройку рейтинга Казань с ценником в 1,64 млн рублей.

Самая дорогая комната страны сейчас продается в Москве. Она стоит 14,2 млн рублей (717 тысяч рублей за квадратный метр). За эти деньги можно приобрести комнату площадью 19,5 "квадратов" в "трешке". Дом расположен в Пресненском районе столицы.