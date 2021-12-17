Названы пищевые привычки, которые повышают риск смерти от рака в четыре раза

Несмотря на значительные успехи в области диагностики и лечения рака, смертность от онкологии остается высокой. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism выяснили, что определенные пищевые привычки могут существенно повлиять на риск смерти от рака.

Как рассказал один из авторов работы, профессор биологии университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго, было установлено, что обилие белковой пищи в рационе людей среднего возраста увеличивает риск смерти от рака почти так же, как курение.

Ученые провели эксперименты с простейшими организмами и мышами, а потом пригласили более шести тысяч добровольцев старше 50 лет, за которыми наблюдали в течение 18 лет. Оказалось, что участники исследования, которые в возрасте от 50 до 65 лет придерживались рациона, богатого белками животного происхождения, в четыре раза чаще умирали от рака чем те, кто употреблял мало белков. Также у любителей мяса и молочных продуктов риск преждевременной смерти в целом был на 75% выше.

"Мы получили убедительные доказательства, что богатая белками диета, особенно если белок животного происхождения, почти так же вредна для здоровья, как и курение", - цитирует Лонго Daily Express.

Лонго пояснил, что многие популярные диеты подразумевают снижение доли углеводов в рационе и большое количества белка. Такие рационы эффективны для похудения, однако не способствуют долголетию. Причины этого, как подчеркнул ученый, остаются неясными. Также есть доказательства того, что в определенные периоды жизни богатый белками рацион имеет только положительные последствия, то есть низкобелковая диета полезна не всем.

В Минздраве Великобритании добавили, что мясо - хороший источник белка и питательных веществ, но лучше отдать предпочтение постным сортам, избегая мясопродуктов и обильного употребления красного мяса.

Любые ограничения в питании могут сказываться на состоянии здоровья, поэтому принимать решение о диете рекомендуется только после консультации с лечащим врачом.