Властям ФРГ следовало бы признать Крым частью России, поскольку это отвечает интересам Берлина. Такое мнение выразил депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки", - заявил политик РИА Новости.

Депутат добавил, что Вашингтон и НАТО выступают против союза Берлина и Москвы. "Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", - подчеркнул он.