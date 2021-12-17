Татарстанский нефтехимический гигант ПАО "Нижнекамскнефтехим", входящий в компанию СИБУР, победил сразу в трех номинациях XVII Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России - 2021". Это стало закономерной наградой предприятию, которое из года в год снижает нагрузку на окружающую среду. Корреспондент "РГ" выяснил, как компании удается проводить эффективную экологическую политику и при этом наращивать производство.

Семь лет усилий

ПАО "Нижнекамскнефтехим" неоднократно побеждало в конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России. На этот раз предприятие стало первым в номинациях "За экологическую ответственность", "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие" и "Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности". Эксперты по заслугам оценили модернизацию производств и внедрение эффективных инновационных проектов, устраняющих экологические угрозы.

Все эти технологические решения являются частью долгосрочной стратегии "Нижнекамскнефтехима". В 2020 году была завершена уже 4-я экологическая программа предприятия, рассчитанная на семь лет.

За это время было выполнено 490 мероприятий на сумму 7,96 миллиарда рублей. Компании удалось предотвратить выбросы 3,6 тысячи тонн вредных веществ в атмосферу, обезопасить водоемы от сбросов 8,7 миллиона кубометров сточных вод и 6,2 тысячи тонн загрязняющих веществ. Кроме того, не было допущено образования 15,2 тысячи тонн неутилизируемых и 46,5 тысячи утилизируемых отходов.

Предприятие имеет установки по утилизации и обезвреживанию отходов и полигоны для их размещения. Эта деятельность полностью лицензирована. Так, в 2020 году "Нижнекамскнефтехим" утилизировал 78,5 процента отходов.

Постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий. С 2014 по 2020 год были реконструированы 16 градирен, что позволило достичь экономии потребления энергии до 16,1 млн кВтч/год.

Фото: ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Одним из самых масштабных и значимых проектов стала реконструкция биологических очистных сооружений. Они предназначены для очистки стоков не только "Нижнекамскнефтехима", но и всего промышленного узла, а также коммунальных стоков города Нижнекамска. Был построен новый внеплощадочный коллектора протяженностью 15 километров. Он герметичен, оборудован биофильтрами для предотвращения запахов и, что особенно важно, проложен за пределами города. Общая стоимость реконструкции БОС составила более трех миллиардов рублей.

Новые задачи

В 2021 году ПАО "Нижнекамскнефтехим" приступило к реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2021-2025 годы. В ее рамках начался третий этап реконструкции БОС. Планируется переоснащение станции доочистки и узла обеззараживания. Она получит самые передовые технологии в мире. Обеззараживание стоков будет производиться с помощью ультрафиолетовых ламп.

Всего пятая экологическая программа включает в себя 255 мероприятий и оценивается в миллиарды рублей. Они будут направлены на уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы. В частности, "Нижнекамскнефтехим" собирается заменить горелочные устройства на печах, реконструировать полигон промышленных отходов и рекультивировать иловые карты близ села Борок. В будущем там проведут лесопосадки. Вообще, в пятой программе предусмотрены лесопосадки и пополнение биоресурсов.

На балансе ПАО "Нижнекамскнефтехим" имеется водозаборное сооружение, которое является источником питьевого и технического водоснабжения города Нижнекамска. Ежегодно проводится оценка воздействия этого предприятия на водные биологические ресурсы реки Камы при участии ФГБНУ "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства".

Фото: ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Стерлядь для Камы

Как рассказала начальник отдела охраны окружающей среды управления экологической безопасности ПАО "Нижнекамскнефтехим" Светлана Ямкова, еще в 2010 году здесь было установлено эффективное рыбозащитное устройство. Оно минимизировало вред биоресурсам. Но все же остается вероятность попадания личинок, молоди рыб и их кормовой базы (фитопланктон, зоопланктон и зообентос) в водозаборное устройство. Поэтому предприятие ежегодно восполняет водные биоресурсы. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема.

- Мы совместно, с привлечением федерального научного учреждения и Росрыболовства, проводим работу по определению объема и вида выпускаемой в водоем рыбы, - пояснила Светлана Якимова. - Если в предыдущие годы мы выпускали сазана, в этом году впервые выпускаем стерлядь. На тендерной основе определяется прудовое хозяйство, которое выращивает для нас рыбу, место для их выпуска определяет Росрыболовство. При этом учитывается много факторов, включая благоприятные природные условия и кормовая база, чтобы рыба прижилась.

Мальков стерляди привезли из московского рыбоводного центра на специальном транспорте. Его оборудование позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизни рыбы. Дорога заняла более десяти часов. Прежде чем выпустить рыбу в Каму, температуру воды в контейнере довели до той, что в реке. Это делается для того, чтобы у рыбы не было климатического шока.

В 2020 году в Камский плес Куйбышевского водохранилища было выпущено 7628 сазанов, чтобы возместить вред, наносимый водозабором. А в 2021 году ПАО "Нижнекамскнефтехим" выпустило 125 616 штук стерляди. Общий вес рыбы более четырех тонн!

"Зеленая волна"

Большая работа проводится "Нижнекамскнефтехимом" по благоустройству и озеленению санитарно-защитной зоны, территории предприятия, города и парка "Нефтехимик". В 2021 году здесь появилась аллея из 30 каштанов. Компания регулярно принимает участие в экологической акции "Зеленая волна", высаживая саженцы деревьев в жилых районах города.

Фото: ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Всего в 2021 году посадили 196 тысяч деревьев на площади 56,57 гектар. В том числе 51,56 гектар отвели под компенсационные лесопосадки. В процессе строительства внеплощадочного коллектора промливневых стоков усилиями компании молодой лесок появился на территории в 11,4266 гектар. Здесь есть сосны, дубы и лиственницы. А при возведении объекта "СВМ ПГУ-ТЭС" посадили 7804 сосновых и березовых саженцев в Простинском сельском поселении. Роща занимает 2,05 гектар. Еще одна посадка раскинулась на площади 38,08 гектар между промзоной и жилыми районами города Нижнекамска. Все эти насаждения относятся к компенсационным лесопосадкам.

Кроме того, по собственной инициативе нефтехимики продолжают озеленять город, повышая уют на его улицах, в парках и скверах. В рамках "Дня профсоюзов РТ" 30 саженцев каштанов украсили парк "Нефтехимиков". Кроме того, более 50 деревьев высажено в подшефных школах, 76 сосен в рамках акции "Сад памяти" - вдоль Соболековской трассы. Также представители профсоюзной организации ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2021 году в рамках акции "Зеленая волна" посадили 30 саженцев ели в районе административного здания НКНХ.

Экопост - в смартфоне

Особое внимание на предприятии уделяется мониторингу окружающей среды. И здесь важно, чтобы информация о ее состоянии была доступна не только специалистам, но и всем жителями Нижнекамска. Для этого сотрудниками департамента информационных технологий ПАО "Нижнекамскнефтехим" вместе с коллегами из центра автоматизации был разработан сервис "Экология".

Он позволяет узнать о состоянии воздуха в режиме реального времени со своего смартфона. Для этого требуется скачать мобильное приложение "Мой Нефтехим". В отдельной вкладке отображаются данные с пяти экологических постов автоматизированной системы контроля атмосферного воздуха. Они установлены по периметру промышленной зоны и на БОС. А в жилых зонах города и близлежащих населенных пунктах контроль осуществляется с помощью современного передвижного поста.

Однако природоохранная деятельность не ограничивается материально-технической стороной. Важно повышать экологическую культуру людей, привлекать внимание общества к проблемам охраны окружающей среды. Недавно сотрудники ПАО "Нижнекамскнефтехим" стали участниками крупнейшего экологического онлайн-проекта "Экодиктант". Он был приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Более сорока представителей молодежной организации предприятия присоединились к проекту на открытой оффлайн-площадке. Остальные смогли написать Экодиктант в режиме онлайн на своих рабочих местах. Он включал в себя 25 вопросов на самые разные темы: охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, обращение с отходами, лесные ресурсы России, особо охраняемые природные территории, защита животных и растений. Итоги его написания нефтехимики смогут узнать в декабре. Все участники получат сертификаты, а победителям вручат дипломы.

Фото: ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Между тем

В ноябре совет директоров СИБУРа утвердил внесение изменений в стратегию в области устойчивого развития компании до 2025 года. СИБУР сохраняет фокус на снижении климатического воздействия и развитии экономики замкнутого цикла, принимает на себя более амбициозные "зеленые" обязательства и расширяет перечень целей в области многообразия и инклюзивности.

- В 2019 году СИБУР стал одной из первых российских компаний, принявших стратегию в области устойчивого развития, - напомнил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов. - За два года мы прошли серьезную ESG-трансформацию и увидели, что стратегия должна быть актуализирована, чтобы отвечать современным вызовам динамично меняющейся среды. Часть показателей мы выполнили досрочно, некоторые цели должны стать более амбициозными. Также появились дополнительные области, требующие внимания и активных действий с нашей стороны. Обновленный документ отражает наши амбиции в области декарбонизации и развития экономики замкнутого цикла.

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