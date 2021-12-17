Указ губернатора Нижегородской области от 17 декабря 2021 года № 242 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "б" пункта 4.1:

а) в абзаце втором слова "за три" заменить словами "за два";

б) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р (далее - распоряжение), въезжающие на территорию Российской Федерации с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, предъявляют при въезде в Российскую Федерацию отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения, въезжающие на территорию Российской Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации по Перечню согласно приложению 2 к распоряжению, с 1 сентября 2021 г. при въезде в Российскую Федерацию предъявляют отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.".

1.2. В абзаце втором пункта 4.2 слова "31 декабря 2021 г." заменить словами "31 января 2022 г.".

1.3. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случаях нахождения в помещениях, на территориях организаций, индивидуальных предпринимателей, на массовых мероприятиях, для посещения которых требуется (в том числе в соответствии с пунктом 20.2 настоящего Указа) предоставление на цифровом устройстве QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего личность, или "универсального документа посетителя мероприятий", предъявлять указанные документы должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.6* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при проведении ими проверок соблюдения требований настоящего Указа.".

1.4. В подпункте "у" пункта 5.1 слова "за три" заменить словами "за два".

1.5. В пункте 5.3:

а) подпункт "е" после слов "с 00.00 часов до 6.00 часов" дополнить словами ", с 31 декабря 2021 г. до 8 января 2022 г. с 22.00 ч. до 6.00 ч.";

б) дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания:

"л) недопущение к работе с посетителями работников, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

м) наличие у работников коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80% от фактического количества работников, включая вакцинированных и переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющих действующие сертификаты о вакцинации (иммунизации).";

1.6. В пункте 5.14:

а) в подпункте "а" слова ", отобранным не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия" заменить словами "(срок действия составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования)";

б) в подпункте "б" слова ", отобранным не ранее чем за три календарных дня до переезда (перелета) "(срок действия составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования)";

1.7. В пункте 5.16:

а) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) запрет на проведение в фойе, холле развлекательных мероприятий, в том числе анимационных программ, для зрителей;";

б) дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) в период с 20 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. при проведении спектаклей, концертов, представлений для несовершеннолетних: заполняемость залов несовершеннолетними зрителями составляет не более 50%, при соблюдении требования подпункта "а" настоящего пункта; продолжительность не более 1,5 часов, антракты не допускаются.".

1.8. В подпункте "а" пункта 18.1 слова "по 31 декабря 2021 г." заменить словами "2021 г. по 31 января 2022 г.".

1.9. В пункте 18.4 слова "таких сотрудников" заменить словами "всех сотрудников".

1.10. Дополнить пунктом 19.1. следующего содержания:

"19.1. Должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществлять выборочные проверки наличия у лиц, присутствующих в помещениях, на территориях организаций, индивидуальных предпринимателей, на массовых мероприятиях, для посещения которых требуется (в том числе в соответствии с пунктом 20.2 настоящего Указа) предоставление на цифровом устройстве лиц QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего личность, или "универсального документа посетителя мероприятий", указанных документов.".

1.11. Абзац первый пункта 20.1 после слов "торгово-развлекательные центры" дополнить словами "(за исключением мебельных центров)".

1.12. В пункте 20.2:

а) в абзаце первом слова "Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, для которых не установлены требования пункта 20.1 настоящего Указа, могут принять решения" заменить словами "Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, для которых не установлены требования пункта 20.1 настоящего Указа, рекомендуется принимать решения";

б) в подпункте "д" слова "не более 3 дней" заменить словами "48 часов от времени результата лабораторного исследования".

1.13. В подпункте "а" пункта 21 слова "не более 3 дней" заменить словами "48 часов от времени результата лабораторного исследования".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







