Опустевшее кресло Александра Градского в "Голосе" займут телезрители

В пятницу вечером, 17 декабря, в эфир вышел первый выпуск шоу "Голос-10" без Александра Градского. А после смерти замечательного музыканта и самого успешного наставника, выигравшего больше всех сезонов проекта - четыре, - в "Голосе" впервые столь категорично поменяли правила.

Место в красном кресле с надписью на спинке "Градский" осталось пустым. А ведущий проекта Дмитрий Нагиев попросил всех присутствующих в студии почтить память Александра Борисовича минутой молчания. Наверняка к ней присоединились и многие зрители, оказавшиеся в этот вечер у экранов телевизоров.

После чего Александр Розенбаум, тоже в прямом эфире, спел под двенадцатиструнную гитару "Песню о друге", написанную Градским в 1980 году. Она было посвящена Владимиру Высоцкому. Но в этот вечер, показалось, что эта песня и о самом Александре Борисовиче - поэты нередко имеют дар предсказывать и свою собственную Судьбу….

А затем, открывая конкурсную часть вечера, где предстояла борьба за выход в полуфинал "Голоса", Дмитрий Нагиев сообщил, что место Градского в проекте займут сами зрители. Именно они станут теперь фактически коллективным наставником - будут выбирать, кто из "команды Градского", пойдет дальше благодаря голосованию по SMS.

Пожалуй, самое правильное и мудрое решение.

Однако задача это не простая, но особенно ответственная. Ведь Александр Борисович, уже больной, очень доброжелательно относился к начинающим артистам, понравившихся ему на "слепых прослушиваниях". И в итоге попросил у руководства Первого канала разрешения набрать в свою команду не 12 человек как у других наставников, а 13. И ему, конечно, пошли навстречу…