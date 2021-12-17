Закон Оренбургской области от 16 декабря 2021 года № 154 / 56-VII-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием области 16 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов - 117 339 711,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов - 126 720 661,1 тыс. рублей;

3) дефицит - 9 380 949,2 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2023 года - 16 138 821,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Оренбургской области в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Оренбургской области на 1 января 2023 года - 3 417 350,04 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год - 115 806 159,4 тыс. рублей, на 2024 год - 121 247 156,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год - 123 760 112,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 125 704 632,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 924 925,7 тыс. рублей;

3) дефицит на 2023 год - 7 953 953,0 тыс. рублей, на 2024 год - 4 457 476,6 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2024 года - 24 244 224,5 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 28 336 771,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Оренбургской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 0,0 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Оренбургской области на 1 января 2024 года - 3 150 832,04 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 2 884 314,04 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть поступление доходов в областной бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить направления государственной поддержки семьи и детей в Оренбургской области ("Детский бюджет") на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной (непрограммной) статьи кода целевой статьи расходов, видами расходов в целях исполнения обязательств областного бюджета;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году на оказание государственных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области", между главными распорядителями бюджетных средств;

увеличение расходов областного бюджета на фактически поступающие в областной бюджет средства в случае и порядке, установленных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Оренбургской области и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими правила предоставления межбюджетных трансфертов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области на основании решений Правительства Оренбургской области, между главными распорядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, и приоритетных проектов Оренбургской области;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, за счет поступающих из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера, в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, приоритетных проектов, государственных программ Оренбургской области и непрограммных мероприятий;

увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, на основании правовых актов (проектов правовых актов) органов государственной власти Российской Федерации, соглашений, протоколов, решений комиссий, иных коллективных органов, иных документов о предоставлении бюджету Оренбургской области субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников государственных учреждений;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Оренбургской области, между мероприятиями государственных программ Оренбургской области, непрограммными мероприятиями, а также разделами (подразделами), видами расходов, в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, между видами социальных выплат при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по непрограммным направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми статьями, видами расходов в ходе исполнения областного бюджета;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исходя из уточненного прогноза поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также остатка не использованных на начало финансового года средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, включая перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема средств, поступающих от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в связи с консолидацией в областном бюджете средств, сэкономленных заказчиками Оренбургской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области, на осуществление деятельности органов государственной власти Оренбургской области между главными распорядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации.

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящей статьей (за исключением изменений, утвержденных после 1 ноября 2022 года), учитываются при внесении изменений в настоящий Закон.

Статья 10

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 11 239 481,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 11 659 739,6 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 12 313 128,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 1,7155, на 2023 год - в размере 1,6991, на 2024 год - в размере 1,6859;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 7 739 533,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 165 946,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 300 000,0 тыс. рублей;

3) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расчетный объем дотаций, замещаемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2022 год в сумме 1 290 150,4 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 422 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 422 000,0 тыс. рублей, в том числе компенсацию затрат городу Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области на 2022 год - в сумме 570 000,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы - по 500,0 тыс. рублей ежегодно;

2) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования пос. Комаровский, на 2022 год - в сумме 48 366,0 тыс. рублей, на 2023 год - 41 319,0 тыс. рублей, на 2024 год - 38 693,0 тыс. рублей;

3) дотации по результатам ежегодного конкурса муниципальных образований Оренбургской области на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу - по 600,0 тыс. рублей ежегодно;

4) дотацию бюджетам городских округов и муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений на 2022 год - в сумме 115 000,0 тыс. рублей и 2023 год - в сумме 190 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить особенности предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение дотаций, указанных в пунктах 3, 4 части 1 настоящей статьи, между городскими округами и муниципальными районами осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

4. Установить, что размер дотаций на компенсацию затрат городу Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области может быть увеличен по решению Правительства Оренбургской области с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 15

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, не распределенных настоящим Законом, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Оренбургской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, необходимых для реализации государственных программ Оренбургской области, которыми предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям, распределение таких субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 16

Утвердить:

1) распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый при расчете субвенций на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, на 2022 год - в размере 1,6719, на 2023 год - в размере 1,6402, на 2024 год - в размере 1,6161.

Статья 17

1. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований:

1) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год - в сумме 1 128 904,3 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1 128 904,3 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 1 226 558,2 тыс. рублей;

2) на создание модельных муниципальных библиотек на 2022 год - в сумме 55 000,0 тыс. рублей;

3) на создание виртуальных концертных залов на 2022 год - в сумме 8 500,0 тыс. рублей;

4) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год - в сумме 226 250,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, не распределенных настоящим Законом или правовым актом Российской Федерации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае выделения (изменения распределения) Оренбургской области средств из федерального бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований, не предусмотренных настоящим Законом (предусмотренных в объемах, отличающихся от распределения на федеральном уровне), распределение (изменение распределения) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, если оно не утверждено правовым актом Российской Федерации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 18

1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств областного бюджета вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по которым главным распорядителям средств областного бюджета предоставлено право передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, устанавливается министерством финансов Оренбургской области.

Статья 19

Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Оренбургской области сметной стоимостью более 100,0 млн рублей на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить, что дополнительно к распределенным в приложении 18 к настоящему Закону субсидиям в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись могут быть предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений):

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

на возмещение части затрат на приобретение кормов, семян сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в 2021 году в результате чрезвычайных ситуаций природного характера;

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и (или) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

на оказание на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области;

в виде имущественного взноса Оренбургской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства";

за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Оренбургской области, резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области, средств, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области, на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) предоставляются из областного бюджета в следующем порядке:

в случае, если субсидии, указанные в настоящей статье, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, являющимися исполнительными органами государственной власти Оренбургской области, порядки предоставления таких субсидий утверждаются Правительством Оренбургской области;

в иных случаях порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, утверждаются законами Оренбургской области.

4. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат субсидии, предоставляемые юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на основании договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, содержащих положения о казначейском сопровождении.

Статья 21

Установить, что задолженность акционерного общества "Оренбургская государственная лизинговая компания" (далее - лизинговая компания) по возврату средств областного бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, установленных Правительством Оренбургской области, уменьшена министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) лизингополучателей, в соответствии с основаниями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 22

Установить, что:

1) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются из областного бюджета на срок, не выходящий за пределы финансового года, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются из областного бюджета на срок до пяти лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета в 2022 году в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей;

3) плата за пользование указанными в настоящей статье бюджетными кредитами, предоставленными из областного бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов и муниципальных районов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов и муниципальных районов, применяется в размере 0,1 процента годовых;

4) предоставление, использование и возврат городскими округами и муниципальными районами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Оренбургской области;

5) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).

Статья 23

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных внешних заимствований Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Оренбургская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Установить, что министерство финансов Оренбургской области является уполномоченным органом Оренбургской области по привлечению от имени Оренбургской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Установить, что бюджетные ассигнования на погашение бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, не включаются в состав сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Предельный объем заимствований Оренбургской области, которые Оренбургская область вправе осуществлять в течение финансового года, ограничить в 2022 году суммой не более 20 442 200,0 тыс. рублей, в 2023 году - не более 21 408 413,0 тыс. рублей, в 2024 году - не более 17 000 000,0 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области на 2022 год в сумме 1 514 768,8 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1 572 238,6 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 1 654 089,3 тыс. рублей, в том числе:

1) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/5 к Соглашению от 6 августа 2010 года № 01-01-06/06-286 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2022 году в сумме 1 500 000,00 рубля, в 2023 году - в сумме 1 500 000,00 рубля, в 2024 году - в сумме 1 500 000,00 рубля;

2) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с приложением № 2 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/5 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-541 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2022 году в сумме 1 328 466,00 рубля, в 2023 году - в сумме 1 328 466,00 рубля, в 2024 году - в сумме 1 328 466,00 рубля.

5. Установить, что:

1) в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 16 апреля 2015 года № 01-01-06/06-49 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 23 500 000,00 рубля, в 2023 году - в сумме 23 500 000,00 рубля, в 2024 году - в сумме 23 500 000,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 397 504,11 рубля, в 2023 году - в сумме 374 004,11 рубля, в 2024 году - в сумме 350 445,36 рубля;

2) в соответствии с приложением № 2 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 22 сентября 2015 года № 01-01-06/06-137 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 67 335 600,00 рубля, в 2023 году - в сумме 67 335 600,00 рубля, в 2024 году - в сумме 67 335 600,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 1 138 986,28 рубля, в 2023 году - в сумме 1 071 650,69 рубля, в 2024 году - в сумме 1 004 146,74 рубля;

3) в соответствии с приложением № 3 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 18 марта 2016 года № 01-01-06/06-57 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 79 921 450,00 рубля, в 2023 году - в сумме 79 921 450,00 рубля, в 2024 году - в сумме 79 921 450,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 1 351 876,80 рубля, в 2023 году - в сумме 1 271 955,35 рубля, в 2024 году - в сумме 1 191 834,08 рубля;

4) в соответствии с приложением № 4 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-232 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 22 558 800,00 рубля, в 2023 году - в сумме 22 558 800,00 рубля, в 2024 году - в сумме 22 558 800,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 381 583,65 рубля, в 2023 году - в сумме 359 024,84 рубля, в 2024 году - в сумме 336 409,65 рубля;

5) в соответствии с приложением № 5 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 26 апреля 2017 года № 01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 84 444 200,00 рубля, в 2023 году - в сумме 84 444 200,00 рубля, в 2024 году - в сумме 84 444 200,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 1 428 379,43 рубля, в 2023 году - в сумме 1 343 935,23 рубля, в 2024 году - в сумме 1 259 279,90 рубля;

6) в соответствии с приложением № 6 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 23 августа 2017 года № 01-01-06/06-225 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме 25 249 650,00 рубля, в 2023 году - в сумме 25 249 650,00 рубля, в 2024 году в сумме 25 249 650,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2022 году в сумме 427 099,56 рубля, в 2023 году - в сумме 401 849,91 рубля, в 2024 году - в сумме 376 537,13 рубля.

Статья 24

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2022 год и основные направления приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2023 и 2024 годы согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 25

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области на 2022 год в сумме 13 196 066,5 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 16 944 073,6 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 17 981 086,2 тыс. рублей.

Статья 26

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области, бюджетами муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 27

Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в министерстве финансов Оренбургской области и в территориальном органе Федерального казначейства по Оренбургской области, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, принятыми об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Оренбургской области порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2022 году соответствующим юридическим лицам субсидий и бюджетных инвестиций.

Главные распорядители средств областного бюджета не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в абзаце первом настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

При отсутствии решений, указанных в абзацах первом и (или) четвертом настоящей статьи, по состоянию на 10 февраля 2022 года или на тридцатый рабочий день со дня поступления юридическим лицам средств от возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в абзаце первом настоящей статьи, остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в абзаце четвертом настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы областного бюджета в порядке, установленном Правительством Оренбургской области.

Статья 28

Утвердить особенности расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 29

Установить, что:

1) размер денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка с учетом индексации с 1 января 2022 года на 4 процента составляет 6 807 рублей;

2) размер регионального материнского капитала и размер оставшейся части суммы средств регионального материнского капитала индексируются с 1 января 2022 года на 4 процента. Размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 123 971 рубль;

3) размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Оренбургской области индексируются с 1 октября 2022 года с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Статья 30

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер







