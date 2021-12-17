Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона-Н" поступила в гражданский оборот

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Первые 12 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте научного центра "Вектор".

"Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", - говорится в заявлении.

В исследованиях примут участие 250 добровольцев старше 60 лет.

Напомним, Минздрав зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н" 26 августа. По словам разработчиков, препарат является модернизированным вариантом пептидной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона", которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.