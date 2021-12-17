Первый взгляд на GRID Legends

Гоночный симулятор GRID Legends выйдет только через 2 месяца - 25 февраля 2022 года. Но "РГ" удалось ознакомиться с превью-версией игры, и мы готовы поделиться своими впечатлениями.

Прежде всего, игра отличается богатым разнообразием автомобилей и трасс. Разработчики обещают, что всего в игре более 130 треков и более 100 автомобилей. На данный момент удалось попробовать всего 6 трасс - это Лондон, Москва, Crescent Valley Raceway (трек находится в США), трасса в Барселоне и знаменитый автодром Brands Hatch, что находится в Великобритании.

Из автомобилей пока можно покататься на 12 моделях - как и обычные Renault Clio, так и суперкары вроде Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept. Несмотря на то, что это аркадная гонка, управляются машины абсолютно по-разному и это действительно ощущается на трассе.

Впрочем, в полной версии игры разнообразия будет куда больше - игроки смогут создавать как собственные режимы гонок, так и выбирать уже существующие. Или, например, сразу погрузиться в прохождение карьеры. Несколько слов о мультиплеере - здесь он будет кроссплатформенным, таким образом, игроки с PlayStation и Xbox смогут соревноваться и друг с другом, и с владельцами ПК-версии игры. Игроки смогут выбрать такие режимы как Drift, Eliminator и Boost.

Безусловно, это лишь ранняя версия игры, но уже сейчас чувствуется, что разработчики хорошо поработали над оптимизацией. На старом процессоре Intel Core i7-4770 и c видеокартой GTX 1080 Ti игра работала в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду с редкими просадками до 45-50 кадров.

У GRID Legends хорошие перспективы. Игра вполне можно составить конкуренцию Forza Horizon 5, поскольку у гоночных симуляторов сейчас наблюдается относительное затишье.