Песков назвал уникальной харизму Путина

Среди влиятельных мировых политиков президент России Владимир Путин уникален по харизме и следу в истории, заявил его пресс-секретарь в эфире телеканала RTVI​​​.

"По харизме Путин уникален", - сказал Песков. "По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о Гельмуте Коле, Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, о Жаке Шираке (это я говорю о тех, с кем он пересекался), можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Но это не значит, что Путина можно поставить на одну линию по харизме с этими политиками, считает Песков. Он также заявил, что считает себя абсолютно счастливым человеком с точки зрения работы, которую назвал уникальной. "Столько лет работать с одним из самых влиятельных людей мира, так или иначе быть свидетелем того, как он занимается сегодня одним, завтра другим, потом третьим, четвертым, и промышленностью, и сельским хозяйством, и международными делами, и стратстабильностью, и экологией, и изменением климата - такое обилие тем дает возможность обогащаться постоянно, узнавать все время что-то новое, учиться. Это ли не абсолютное счастье с точки зрения работы?" - заключил Песков.