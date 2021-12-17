Новости

Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге 21:10
Дания с воскресенья ужесточает ограничительные меры по коронавирусу 20:54
Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21 20:49
В Иркутской области открыли Тайшетский алюминиевый завод 20:46
Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге 20:24
Песков рассказал про отношение Путина к "теории двойников" 20:19
Песков назвал уникальной харизму Путина 20:10
В Крыму запретили массовые мероприятия в новогодние праздники 20:09
В Москве начальницу налоговой инспекции отправили под домашний арест 20:09
На "Северной верфи" в Петербурге загорелся строящийся корабль 19:57
Предпринимательница из списка Forbes Women арестована до15 февраля 19:49
Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 19:43
Песков призвал не шутить о войне и религии 19:40
Песков рассказал об ожиданиях Запада от президента России 19:34
В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь 19:20
Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами 19:13
Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи 19:12
С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду 19:12
Главой партии ХДС избран Фридрих Мерц 19:06
Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года 19:05
Лукашенко наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов 18:55
Бастрыкин в Петербурге провел встречу с главой СК Беларуси 18:44
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2% 18:26
В Москве проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным 18:21
Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 20:10
Рубрика: Власть

Песков назвал уникальной харизму Путина

Текст: Кира Латухина

Среди влиятельных мировых политиков президент России Владимир Путин уникален по харизме и следу в истории, заявил его пресс-секретарь в эфире телеканала RTVI​​​.

Песков призвал не шутить о войне и религии

"По харизме Путин уникален", - сказал Песков. "По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о Гельмуте Коле, Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, о Жаке Шираке (это я говорю о тех, с кем он пересекался), можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Но это не значит, что Путина можно поставить на одну линию по харизме с этими политиками, считает Песков. Он также заявил, что считает себя абсолютно счастливым человеком с точки зрения работы, которую назвал уникальной. "Столько лет работать с одним из самых влиятельных людей мира, так или иначе быть свидетелем того, как он занимается сегодня одним, завтра другим, потом третьим, четвертым, и промышленностью, и сельским хозяйством, и международными делами, и стратстабильностью, и экологией, и изменением климата - такое обилие тем дает возможность обогащаться постоянно, узнавать все время что-то новое, учиться. Это ли не абсолютное счастье с точки зрения работы?" - заключил Песков.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Песков: Украинский народ останется братским для России
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2%
Набиуллина спрогнозировала инфляцию по итогам года
МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности
Сбежавший польский солдат заявил, что военнослужащие убили двух волонтеров
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими