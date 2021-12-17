Песков назвал вероятный ответ на новые санкции европейцев

У России есть набор контрмер в ответ на санкции Запада, и в случае введения новых рестрикций они также будут продлеваться. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне на саммите в Брюсселе было согласовано продление экономических санкций против России, в то же время депутаты Европарламента приняли резолюцию по Украине, где также говорится о новых санкциях, рассказали журналисты, попросив оценить такую риторику и угрозы, а также перспективы отмены санкций.

"Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос", - заявил Песков. У нас есть целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны", - сообщил он.

"Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы их инициаторы достигали поставленных целей", - продолжил пресс-секретарь президента.

"Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоду в плане развития производства, импортозамещения и тому подобное", - заключил Песков.