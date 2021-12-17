Песков передал оценку Путина работы Центробанка

Президент не раз высоко оценивал работу Центробанка, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова спросили, каков кредит доверия Владимира Путина к мегарегулятору, который, как ожидается, сегодня может поднять ключевую ставку. "Президент неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и его руководителя Набиуллиной в частности", - подчеркнул Песков.

На вопрос, прислушиваются ли в Кремле к альтернативным точкам зрения, пресс-секретарь президента ответил, что "в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения".