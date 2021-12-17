Песков призвал не шутить о войне и религии

В России лучше не шутить про войну и религию, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нельзя шутить над тем, что свято для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про… героические, но болезненные страницы нашей истории", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

"К этому очень трепетно относимся, это совсем другое измерение, там нет места для юмора. А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво", - посоветовал пресс-секретарь президента.