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Рубрика: Власть

Песков призвал не шутить о войне и религии

Текст: Кира Латухина

В России лучше не шутить про войну и религию, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи

"Нельзя шутить над тем, что свято для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про… героические, но болезненные страницы нашей истории", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

"К этому очень трепетно относимся, это совсем другое измерение, там нет места для юмора. А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво", - посоветовал пресс-секретарь президента.

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