Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи

О создании Турцией новой Османской империи не идет и речи, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого нет, я с вами не соглашусь", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью RTVI. Но добавил, что идея духовного единства тюркского мира в Турции действительно популярна.

"Государства Средней Азии, даже наши республики Российской Федерации - татары, башкиры - да, они имеют общую историю с турками: это и языковая история, и культурная, и общие традиции. Поэтому в этом ничего страшного нет", - цитирует Пескова ТАСС.

В то же время, по его словам, националистически настроенных сил в Турции не так уж много, а президентов двух стран на данный момент связывают "теплые, даже дружеские отношения", что "несмотря на наличие разногласий, позволяет им в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы".

Он напомнил, что так было, в частности, в ситуации с Сирией, когда даже после "трагических моментов" сторонам "все равно удавалось выйти на мирное, конструктивное урегулирование".