Песков рассказал о поддержке Минска

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится под гигантским международным давлением. Беларусь становится жертвой очень агрессивного поведения", - констатировал Песков. "Белорусам повезло, что мы рядом, и то, что мы рядом, помогает им устоять от этого агрессивного отношения к ним", - считает он.

"Очевидно, что следующий год будет сложным... в плане того, с чем нам вместе с Беларусью придется столкнуться. У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал, и этот конфликтный потенциал не мы создаем. Ни мы, ни Беларусь. Это создают наши соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке", - спрогнозировал Песков. И к этому надо быть готовыми, а главное, быть сильными и уверенными в себе, заключил он.