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Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношениях Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не друзья, но диалог между ними конструктивный и общаться им комфортно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала RTVI.
Владимир Путин и Джо Байденпровели встречу в библиотекена вилле Ла Гранж. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Джо Байденпровели встречу в библиотекена вилле Ла Гранж. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байденпровели встречу в библиотекена вилле Ла Гранж. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Я не говорил про дружеский тон. Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой. Они не друзья, они все-таки не так много еще общались", - пояснил Песков.

"Одно дело - говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи. А другое - сильно не соглашаться в чем-то друг с другом", - также заметил пресс-секретарь президента. "Можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам. Путин говорил о "красных линиях" и наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии". Но при этом атмосфера такая деловитая и уважительная", - оценил он. Разногласий больше не стало, но стороны их зафиксировали.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Песков не согласился, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе была надежда на улучшение отношений: "Ожидания были у всех, кроме профессионалов". При Байдене работают каналы общения, причем разноформатные и разносторонние, а при Трампе общение было заморожено, сравнил он. "Трамп - не профессиональный политик, это такое явление, которое ворвалось в политику США, наделало много шума и ушло из политики. Байден - это профессиональный политик, который прошел все тернии американской политики, от самого низа до самого верха, поэтому его опыт и профессионализм трудно переоценить", - продолжил пресс-секретарь президента России. "Путину и Байдену говорить комфортно в том плане, что они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ - "да" или "нет"", - сказал он.

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