На Западе хотели бы, чтобы в России был президент, который разбазарит ее территории, а не Владимир Путин, которого там не любят. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Западное информационное пространство… во многом выполняет функции агента. Не иноагента, а местного агента - спецслужб, своих властей. И многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы у РФ был другой президент, который не будет говорить про "красные линии", который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ… который разрешит гей-парады… который будет разбазаривать российскую территорию, … который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске", - сказал Песков.

"Поэтому они готовы хоть "черта лысого достать" и поставить в качестве главного конкурента", - заключил пресс-секретарь президента.