Песков: Украинский народ останется братским для России

Украинский народ не потерян для России, он останется братским. Такое мнение в интервью телеканалу RTVI высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских - мы останемся братским народом", - подчеркнул он.
Песков отметил, что киевские власти могут "пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским", закрывать СМИ и запрещать различные медиа-ресурсы, чтобы украинцы не получали информацию из первых рук. "Но потерять друг друга два братских народа не могут", - констатировал представитель Кремля.
При этом он согласился, что в данный момент администрация Зеленского проводит целенаправленные действия, которые исключают какие-либо отношения между странами. "Просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения", - отметил Дмитрий Песков.