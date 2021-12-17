Песков: Украинский народ останется братским для России

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских - мы останемся братским народом", - подчеркнул он.

Песков отметил, что киевские власти могут "пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским", закрывать СМИ и запрещать различные медиа-ресурсы, чтобы украинцы не получали информацию из первых рук. "Но потерять друг друга два братских народа не могут", - констатировал представитель Кремля.

При этом он согласился, что в данный момент администрация Зеленского проводит целенаправленные действия, которые исключают какие-либо отношения между странами. "Просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения", - отметил Дмитрий Песков.