Почему сайты с признанной запрещенной информацией продолжают работать

Власти в условиях пандемии обеспокоены регулированием и контролем за рынком лекарственных средств. Хотя нарушители проигрывают суды, решения, ограничивающие распространение небезопасных препаратов, исполняются далеко не всегда.

С приходом пандемии коронавируса выросло значение эффективного регулирования оборота медицинских изделий. В эту же категорию сегодня попадают многие биологически активные добавки (БАД) к пище, которые могут оказывать положительный эффект в случае соблюдения правильного режима приема. Необходимость обеспечивать людей лекарствами и стимулировать к вакцинации стала одним из приоритетов политики здравоохранения. Масштабно проводилось широкое информирование о необходимости соблюдения гигиены, внимательного отношения к здоровью и обращения к медикам-специалистам.

Несмотря на это, все шире и шире начала развиваться альтернативная повестка. В отсутствие гарантированного средства от коронавируса в интернете появилось огромное количество "рецептов" от "знатоков", рекомендаций зарубежных препаратов и даже "лекарств", приготовленных из подручных средств. Наиболее популярным "альтернативным" средством от коронавируса чаще всего называли БАД.

Но вместо того, чтобы позиционироваться как способ укрепления здоровья, повышения иммунитета и сопротивляемости инфекции, БАД часто распространяют как способ "победить" ковид натуральными средствами, а не за счет вакцинации. Силами "лидеров мнений", которые не обладают медицинским образованием и знаниями, подрывается программа достижения коллективного иммунитета и в перспективе - победы над ковидом. "Российская газета" уже обращалась к проблеме распространения небезопасных БАД. Но спустя время, прошедшее с публикации материала, ситуация раскрылась шире и оказалась более серьезной.

Несоответствующие установленным требованиям БАД нашли в ассортименте крупнейших российских и зарубежных маркетплейсов. Следуя решению суда, площадки оперативно удалили указанную продукцию. Ранее большое количество БАД, содержащих сильнодействующие и рецептурные лекарственные вещества, обнаружили в ассортименте онлайн-маркетплейса iHerb, в связи с чем суд признал запрещенной к распространению в Российской Федерации информацию о продаже специализированной пищевой продукции, размещенную на интернет-сайте ru.iherb.com.

Информацию на сайте активного распространителя БАД суд признал запрещенной. Однако свободный доступ к нему не прекращался, а спустя время ресурс исчез из реестра запрещенных сайтов

Несмотря на поднявшийся резонанс и сообщения в СМИ о том, что атаки на маркетплейсы по продаже БАД инспирированы недобросовестными конкурентами, можно заметить, что в обоих случаях судебная власть показала умение ориентироваться в ситуации. Неспециализированные торговые площадки, которые не занимались масштабной рекламой небезопасной продукции, лишь обязали удалить из ассортимента несколько десятков БАД, признанных несущими риск для россиян. Информацию же на сайте iHerb, активного распространителя БАД, в числе которых, как выявила судебная экспертиза, тысячи опасных для здоровья препаратов, суд признал запрещенной.

Однако свободный доступ к сайту компании не прекращался, а спустя время iHerb исчез из реестра запрещенных сайтов. Ситуация приковывает к себе внимание еще и потому, что на фоне пандемии особую актуальность приобрела национальная кампания по защите здоровья населения. Важно оградить граждан от тех советов "из интернета", которые могут быть небезопасными для здоровья. Информация приобретает особую ценность, поэтому суды и выносят запреты, действуя строго по закону и во благо общества.

То есть система правовых норм действует, нарабатывается судебная практика, выносятся решения, адекватные ситуации. При исполнении судебных решений все тоже должно быть четко и прозрачно: массовый пользователь, не искушенный в юридических тонкостях, должен четко понимать, что и почему делает регулятор. Списки интернет-ресурсов, к которым ограничивается доступ, а также судебных дел, в рамках которых вынесены решения о запрете информации, публичны и открыты. Вот и действия регулятора в идеале должны быть такими же - чтобы у обывателя не возникало недопонимания, ведь именно с ним, с простым пользователем, и работают маркетплейсы.

Избирательный подход к исполнению судебных решений недопустим, он может сказаться на реализации госполитики в критически важных сферах. Было бы неправильно, если бы ведомства имели возможность действовать, исходя сугубо из внутреннего понимания того или иного закона, акта, судебного решения. Чтобы не породить "управленческий хаос", необходимо придерживаться законодательно установленного вектора движения, а надзор за исполнением принятых решений должен быть строгим.

Сейчас, когда на кону стоят жизни людей, любые действия, направленные на подрыв политики по борьбе с коронавирусом и медицинскому просвещению граждан, вызывают большие вопросы. Многочисленные дискуссии в социальных сетях демонстрируют неготовность и нежелание части россиян слушать медиков, которым они предпочитают модных блогеров-неспециалистов, за спиной которых стоят поставщики небезопасных БАД. Выглядит крайне целесообразным задать "правила игры", которые исключат возможность введения в заблуждение наших граждан. Все это говорит о необходимости механизма "фильтрации" поступающих на российский рынок БАД, который предотвратил бы попадание в продажу небезопасной продукции, равно как более строгий подход к регулированию распространения биологически активных добавок в нашей стране.