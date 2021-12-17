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17.12.2021 11:31
Рубрика: В мире

Польский военный попросил политическое убежище в Беларуси

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Беларуси сообщили о том, что один из военнослужащих ВС Польши попросил политического убежища в республике. Об этом сообщили в Госпогранкомитете страны.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Вчера, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы <...> белорусским пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что гражданин Польши попросил политического убежища, поскольку он не согласен с политикой Варшавы относительно миграционного кризиса на границе с Беларусью.

В мире экс-СССР Беларусь Беженцы в Европе

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