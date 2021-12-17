Польский военный попросил политическое убежище в Беларуси

Власти Беларуси сообщили о том, что один из военнослужащих ВС Польши попросил политического убежища в республике. Об этом сообщили в Госпогранкомитете страны.

"Вчера, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы <...> белорусским пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что гражданин Польши попросил политического убежища, поскольку он не согласен с политикой Варшавы относительно миграционного кризиса на границе с Беларусью.