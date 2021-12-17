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17 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. N 72/616-8 г. Москва "Об Отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Сведениях о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств"

Опубликован 17 декабря 2021 г.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств (приложения N 2, 3).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним.

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные материалы в редакции средств массовой информации для опубликования.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина

Приложение N 1

Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

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