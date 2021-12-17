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17.12.2021 09:55
Рубрика: Экономика

Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Каждый год мерами поддержки будут пользоваться до 200 тысяч человек.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: iStock
В 2022 году работодателей будут поощрять за найм молодежи

Результатом станет существенное снижение уровня безработицы среди молодежи: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85 процентов, а к 2030 году - 92. В следующем году на мероприятия программы правительство направит более девяти миллиардов рублей.

Всего программой предусмотрено 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу; совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы для максимального их приближения к потребностям рынка труда. Молодым людям также будут содействовать в переезде в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда, организуют практическое обучение студентов у индивидуальных предпринимателей.

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