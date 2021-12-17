Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Результатом станет существенное снижение уровня безработицы среди молодежи: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85 процентов, а к 2030 году - 92. В следующем году на мероприятия программы правительство направит более девяти миллиардов рублей.

Всего программой предусмотрено 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу; совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы для максимального их приближения к потребностям рынка труда. Молодым людям также будут содействовать в переезде в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда, организуют практическое обучение студентов у индивидуальных предпринимателей.