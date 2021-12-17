Предпринимательница из списка Forbes Women арестована до15 февраля

Экс-владелица компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольга Миримская, подозреваемая в даче взятки в Бассманном суде. Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Экс-владелицу компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую Басманный суд Москвы арестовал до 15 февраля 2022 года. По сообщению ТАСС, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой по части 5 статьи 291 УК РФ Миримской Ольги Михайловны удовлетворено судом.

Ей вменяют дачу крупной взятки в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей. По версии следствия, взятка составляла три миллиона 250 тысяч рублей.

Напомним, Ольга Миримская - российский предприниматель, банкир. Основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes Women включил Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 миллионов долларов, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.