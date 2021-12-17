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Премьеру фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна" перенесли на два месяца

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    17.12.2021, 14:45
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания STXfilms сообщила об изменении графика выхода новых фильмов в 2022 году. Так, премьера нового проекта Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" отложена на два месяца, передает Deadline.

Шпионский боевик с Джейсоном Стейтемом должен был выйти 21 января 2022 года, но теперь переносится на 18 марта. Фильм повествует об агенте спецслужб по фамилии Фортуна, который должен остановить продажу смертельного оружия. Для спасения мира ему предстоит объединиться с командой оперативников и голливудской звездой. В других ролях - Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант, Кэри Элвес.

Ранее был опубликован русский трейлер.

Помимо "Фортуны", перенос коснулся и боевика "Наемник" (The Contractor) с Крисом Пайном. Вместо 18 марта фильм выйдет 1 апреля.

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