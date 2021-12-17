Президенты Кореи и Узбекистана провели в Сеуле "братский саммит"

В пятницу 17 декабря в Сеуле прошли переговоры президентов Республики Корея и Узбекистана. Лидеры двух стран постоянно подчеркивали дружеские отношения, называя друг друга "братьями", договорившись в итоге об активизации сотрудничества в сфере энергетики, добычи редких металлов, здравоохранении и ряде других направлений.

Президент Республики Узбекистан прибыл в Республику Корея (РК) с государственным визитом вчера, но основные мероприятия, включая переговоры и ужин с лидером РК Мун Чжэ Ином, прошли сегодня. Судя по опыту развития связей в предыдущие годы Сеул и Ташкент, что говорится, "нашли друг друга", так как имеют возможность предоставить то, что не хватает другому и при этом получить взамен недостающее на необходимых для себя направлениях. Причин же для каких-либо ссор или конфликтов у этих двух стран нет, что обычно и определяет очень дружескую атмосферу встреч корейцев и узбеков на самых разных уровнях.

Это в полной мере было заметно и сегодня. Создалось впечатление, что Мун Чжэ Ина хорошо подготовили к встрече помощники по протоколу, так как он так и сыпал характерными скорее для Средней Азии витиеватыми комплиментами, подчеркивая свои особые отношения с Шавкатом Мирзиёевым. "От всей души приветствую визит в Сеул президента Мирзиеёва, который для меня как брат, и всей делегации Узбекистана, - заявил Мун. - Мой самый первый саммит в этом году прошел с вами, когда мы пообщались в онлайн-формате. А теперь вот и последний саммит тоже с вами, только на этот раз, к счастью, мы можем лично общаться. В общем, дипломатия на высшем уровне в этом году с вас началась и вами и закончилась, что имеет особое, глубокое значение", - сказал южнокорейский лидер, широко улыбаясь.

"Брат из Ташкента" не остался в долгу. "Погода сейчас холодная, но душа наших корейских братьев очень теплая. Находясь здесь, в окружении друзей, мы чувствуем себя как дома. Мы по-особому тепло относимся к Вашей стране и корейскому народу. У нас схожие менталитет, традиции и нравственные ценности", - сказал президент Узбекистана, поблагодарив за теплый прием.

Шавкат Мирзиёв также назвал Муна "старшим братом", так как корейский лидер старше на четыре года, что в Азии всегда учитывают . Корейские журналисты же отметили, что у Муна и Мирзиёева сложились особые отношения ещё со времени государственного визита южнокорейского лидера в Ташкент, когда узбекский президент назвал корейского коллегу "дорогим другом и старшим братом".

После этого лидеры Кореи и Узбекистана перешли к делу. Корейцы не скрывали, что для них сейчас одной из важнейших задача является диверсификация географии поставщиков природных ресурсов, так как совсем недавно Корея на себе ощутила все недостатки зависимости от одной лишь страны. Введенные Китаем ограничения на экспорт мочевины больно ударили по Корее, спровоцировав дефицит необходимого для многих дизельных автомобилей реагента AdBlue. После этого Сеул начал срочно пересматривать свой подход, выяснив, что схожая ситуация может возникнуть и по ряду других наименований, включая редкие металлы.

В итоге президенты Кореи и Узбекистана договорились сотрудничать по этому направлению, а созданный еще в 2019 г. совместный исследовательский центр по редким металлам будет играть в данном партнерстве ведущую роль. Корейские технологии обогащения будут применять при добыче и переработке в Узбекистане молибдена, меди и вольфрама. В итоге Корея получит нового поставщика редких металлов, а Узбекистан - выгодного покупателя. В администрации президента РК потом заявили, что подобную модель сотрудничества с Узбекистаном в сфере редких металлов они намерены внедрить и в связях с Казахстаном и Монголией, которые также, по замыслу Сеула, должны помочь Корее чувствовать себе увереннее и менее зависимой от одного поставщика.

Другими важными темами двустороннего сотрудничества, которым президенты уделили большое внимание, стали здравоохранение, энергетика, инфраструктура, телекоммуникации, "зеленое" развитие, цифровизация, укрепление системы соцзащиты и другие.

Мун Чжэ Ин попросил правительство Узбекистана поддержать намерения корейских компаний участвовать в крупных проектах развития инфраструктуры среднеазиатской республики, включая модернизацию Мубарекского газоперерабатывающего завода. Мун отметил, что отношения Сеула с Ташкентом носят характер "особого стратегического партнерства", добавив, что уже 910 южнокорейских компаний работают в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёв со своей стороны сказал, что Корея инвестировала в экономику Узбекистана более семи миллиардов долларов, призвав не останавливаться на достигнутом и активизировать сотрудничество. Узбекский лидер озвучил и свои инициативы: создание кластера по производству полупроводников и электроники в Ташкентской области, инновацинное сотрудничество между вузами двух стран и другие.

Учитывая, что в следующем году Ташкент и Сеул будут отмечать 30-летний юбилей установления дипотношений и 85-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане, Мирзиёев предложил объявить 2022 год "годом взаимных обменов между Узбекистаном и Республикой Корея", а также реализовать проект по организации Музея истории корейцев и библиотеки при Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.

Узбекский лидер не забыл упомянуть и важную для корейского лидера проблематику мира в регионе. "Наша позиция остается неизменной: мы поддерживали и будем поддерживать усилия президента Муна по укреплению мира и стабильности на Корейского полуострове", - подчеркнул Мирзиёв.

По итогам переговоров лидеры выступили с "Совместным заявлением в целях углубления связей", где резюмировали основные итоги и наиболее важные направления дальнейшего сотрудничества. После саммита прошли переговоры на уровне министров и руководителей отдельных ведомств, итогом чего стало подписание семи соглашений и меморандумов о взаимопонимании.