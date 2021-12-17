Прибывающих из Кении будут отправлять на карантин

Роспотребнадзору поручено ввести карантин для прибывающих из Кении, где был обнаружен штамм "омикрон", сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ведомству поручено ввести двухнедельную изоляцию для прибывающих из Кении с прохождением двух ПЦР-тестов. Кроме того, с 19 декабря всех, кто приезжает из этой страны, должны по прибытию обследовать с помощью экспресс-теста.

По поручению оперштаба, в связи с угрозой распространения коронавируса, Россия с 19 декабря ограничит въезд для иностранцев, которые прибывают с территории Кении или посещали эту страну в последние 14 дней.

В России обнаружены несколько случаев штамма "омикрон", все они были завозными. По данным Минздрава, никто из зараженных не болеет в тяжелой форме. О новом штамме стало известно в конце ноября, когда он спровоцировал быстрый рост заболеваемости в ЮАР. Сейчас "омикрон" распространился уже по десяткам стран на всех континентах, число новых случаев постоянно растет.