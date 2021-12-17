Продлены меры поддержки туроператоров для выплат по отмененным турам

Правительство продлило срок подачи туроператорами заявок на использование средств фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные зарубежные поездки, забронированные до 31 марта 2020 года.

Уведомление в ассоциацию "Турпомощь" теперь можно направить до 27 декабря. Ранее мера поддержки действовала до 15 мая.

Решение, рассчитывают в правительстве, поддержит участников отрасли, и они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса.