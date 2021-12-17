Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

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