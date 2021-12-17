Путин: Бюджет-2022 будет профицитным

Федеральный бюджет в следующем году будет профицитным, заявил президент России Владимир Путин.

"В принципе, у нас бюджет, слава Богу, в следующем году будет профицитным", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Так президент прокомментировал возможность направить дополнительные средства на устранение цифрового неравенства в стране.

По его словам, дополнительные ресурсы можно будет перебросить на приоритетные направления. "Надо просто отработать механизмы", - добавил глава государства.