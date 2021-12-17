Путин: Кабмин работает над сохранением мер поддержки МСП в 2022 году

Правительство РФ работает над тем, чтобы сохранить меры поддержки малого и среднего предпринимательства в следующем году, сообщил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"С правительством уже говорили на этот счет… Сейчас правительство как раз над этим работает. Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему, потому что, действительно, ситуация ситуация остается сложной, и есть определенные ограничения. И мы должны подумать над тем, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что правительством в годы борьбы с пандемией был предложен и осуществлен значительный объем помощи.