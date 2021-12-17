Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем

Президент России позвонил по телефону папе Римскому Франциску и тепло поздравил его с 85-летием.

Ранее Владимир Путин также направил телеграмму понтифику и подарок - скульптурное изображение Достоевского, книги которого юбиляр очень ценит.

В телефонной беседе Путин особо отметил высокий авторитет папы Римского в мире и его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом. "Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России и понтифик продолжат совместные усилия по отстаиванию основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей. Была подчеркнута значимость конструктивного межконфессио­наль­ного диалога.