Путин подарил папе Римскому на юбилей скульптурный портрет Достоевского

Президент России направил поздравительную телеграмму папе Римскому Франциску по случаю 85-летия и памятный подарок. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Римский папа посвятил всю жизнь продвижению высоких духовных и нравственных ценностей, и подчеркнул его личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей.

"Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов России и Святого Престола к важнейшим международным проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога", - заявил президент.

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского, заметил Путин, сообщив, что дарит папе Римскому скульптурный портрет великого русского писателя и мыслителя. Как ранее рассказывал президент, у понтифика всегда на столе лежат книги Достоевского и Толстого, и что он всегда говорит, что без произведений Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником.

Президент пожелал юбиляру доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в благородной и ответственной миссии.