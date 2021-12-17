Путин призвал решить проблему цифрового неравенства к 2025 году

Необходимо стремиться решить проблему цифрового неравенства в России уже к 2024-2025 годам, считает президент Владимир Путин.

"Что касается устранения цифрового неравенства в региональном измерении, я полностью с вами согласен. У правительства здесь есть определенные планы, сроки. Вы считаете, что их можно сократить, и где-то на рубеже, скажем, 2024-2025 годов основные задачи решить, надо, конечно, к этому стремиться", - прокомментировал Путин одно из выступлений докладчиков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

На съезде РСПП подводят итоги деятельности объединения в 2018-2021 годах.