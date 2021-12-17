Путин: Проблема с экологией в 12 самых загрязненных городах РФ должна быть решена

Проблема с экологией в 12 самых загрязненных городах РФ должна быть решена. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

"Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в двенадцати городах - там просто проблема с выбросами, и мы должны ее решить во что бы то ни стало", - сказал президент РФ.

Путин также призвал бизнес не откладывать решение экологических проблем. "Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой не откладывать в долгий ящик и приступать к работе сейчас, ничего не переносить. Вот есть вещи, которые не надо переносить. У нас лимит времени исчерпан, нужно добиваться результатов", - сказал он.