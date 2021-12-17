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17.12.2021 15:59
Рубрика: Власть

Путин: РФ может безвозмездно предложить вакцину странам, которые не могут купить ее

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин предложил безвозмездно передавать вакцины от COVID-19 странам, которые пока не могут позволить себе их купить.

Фото: Константин Завражин/РГ
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация защищают от "омикрона"

Президент в пятницу принимает участие в съезде РСПП. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал президенту, что по информации центра Гамалеи "Спутник V " показал вирусную нейтрализацию против штамма "омикрон" гораздо лучше, чем другие вакцины. "И "Спутник лайт" очень сильно увеличивает иммунный ответ против "омикрона". Это означает, что бустирование "Спутником лайт" очень важно для защиты против омикрона", - сообщил он и добавил, что "Спутником лайт" можно бустировать другие вакцины.

Путин в ответ сообщил, что сегодня обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой объемы производства российских вакцин.

"У нас есть реально наработки, есть объемы, которые наработаны сегодня в России, и мы можем предложить их для бустерной вакцинации. И второе, поговорю еще на этот счет с председателем правительства, нужно предлагать, может быть, в те страны, которые не могут себе позволить пока приобретение вакцин, на безвозмездной основе", - сказал президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса

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