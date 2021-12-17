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17.12.2021 16:40
Рубрика: Власть

Путин: РФ по решению проблем экологии не должна идти на поводу у Запада

Текст: Айсель Герейханова

Европейские партнеры, ссылаясь на необходимость решения проблем экологии, хотят создать лучшие конкурентные условия для себя. Россия не должна идти на поводу таких предложений, заявил Владимир Путин.

Фото: iStock
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"Здесь цель в чем? Сохранить экологию, сохранить природу. А не в том, чтобы создать кому-то наилучшие конкурентные условия сегодня со ссылкой на необходимость решения экологических проблем", - сказал президент, выступая на съезде РСПП.

Путин добавил, что Европа хочет ввести новые экологические правила для развивающихся экономик, которые для них трудно достижимы. "Тогда, говорят представители этих развивающихся экономик, мы никогда с вами не сравнимся. Вы все время будете наращивать какие-то к нам требования", - сказал президент.

Путин считает, что требования должны распространяться справедливо на всех участников мировой экономической жизни и учитывать разные уровни. "Ведь ответственность за накопленные выбросы в атмосфере несут промышленно развитые государства. Они и должны взять на себя наибольшую нагрузку, чтобы решать эту задачу. Как же по-другому? Иначе это какой-то новый вид экологического неоколониализма", - сказал Путин.

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