Путин: РФ после пандемии предстоит масштабная трансформация всех отраслей жизни

Владимир Путин заявил, что сегодня для страны наступает новый этап, когда после быстрого восстановления нужен и быстрый и качественный рост.

"Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", - заявил президент, выступая на съезде РСПП.

Он отметил, что опыт партнерства государства и бизнеса в пандемию нужно укреплять.

"Он необходим и для ответа на нестандартные, подчас даже экстраординарные вызовы, что не менее важно, для решения задач долгосрочного развития страны", - отметил Путин.