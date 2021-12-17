Путин: Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень напряженной

Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень серьезной и напряженной.

"Вот смотрите у нас совсем недавно была 41 тысяча заболевших , сегодня - это 26-28 тысяч", - отметил президент, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин отметил, что несмотря на сокращение заболевших почти в два раза, это все равно очень много.

"Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано, конечно, с ковидом", - также добавил Путин. Кроме того, президент рассказал о резком росте количества болеющих детей с тяжелыми последствиями.