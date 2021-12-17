Путин заявил, что разберется с черным рынком разрешений на строительство

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с черным рынком разрешений на строительство. С такой проблемой к президенту обратился участник съезда РСПП Михаил Богданов, который рассказал о проблемах саморегулирования в строительстве, о черном рынке выдачи разрешений. По его словам, такие разрешения можно просто купить в интернете, и в итоге эта схема приводит к удорожанию самого строительства и приходу в отрасль непрофессионалов.

Путин в ответ напомнил, что сначала сторонники передачи определенных компетенций СРО (саморегулируемой организации - прим. "РГ") говорили, что принятие решений о лицензировании - это забюрокраченный способ, создающий условия для коррупции, поэтому они предлагали передать эти функции общественной организации. "Давайте все передадим общественной организации, так это делается во многих других цивилизованных экономиках... В конечном итоге такая активная наступательная позиция привела к тому, что часть этих полномочий передана. Теперь вы говорите, что это приводит к негативным последствиям, приводит к тому, что был создан черный рынок вот этих разрешений и бумажек, что приводит к тому, что, получая эту бумажку несчастную, ее в руки берут те, кто на самом деле компетенциями соответствующими не обладает, и начинает торговать этой бумажкой, и задирать еще цену на строительство, потому что куча посредников появляется", - сказал президент. "Вот мы займемся этим", - пообещал Путин. Он также сказал, что попросит правительство разобраться с этой ситуацией.