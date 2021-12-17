Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Айсель Герейханова 
17:30 17.12.2021

Путин заявил, что разберется с черным рынком разрешений на строительство

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с черным рынком разрешений на строительство. С такой проблемой к президенту обратился участник съезда РСПП Михаил Богданов, который рассказал о проблемах саморегулирования в строительстве, о черном рынке выдачи разрешений. По его словам, такие разрешения можно просто купить в интернете, и в итоге эта схема приводит к удорожанию самого строительства и приходу в отрасль непрофессионалов.

Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве

Путин в ответ напомнил, что сначала сторонники передачи определенных компетенций СРО (саморегулируемой организации - прим. "РГ") говорили, что принятие решений о лицензировании - это забюрокраченный способ, создающий условия для коррупции, поэтому они предлагали передать эти функции общественной организации. "Давайте все передадим общественной организации, так это делается во многих других цивилизованных экономиках... В конечном итоге такая активная наступательная позиция привела к тому, что часть этих полномочий передана. Теперь вы говорите, что это приводит к негативным последствиям, приводит к тому, что был создан черный рынок вот этих разрешений и бумажек, что приводит к тому, что, получая эту бумажку несчастную, ее в руки берут те, кто на самом деле компетенциями соответствующими не обладает, и начинает торговать этой бумажкой, и задирать еще цену на строительство, потому что куча посредников появляется", - сказал президент. "Вот мы займемся этим", - пообещал Путин. Он также сказал, что попросит правительство разобраться с этой ситуацией.

Сейчас читают

ЖКХ
15.12.2021

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Рост тарифов на услуги ЖКХ заставил граждан, живущих в многоквартирных домах, задуматься о сдаче в аренду общего домового имущества. Однако далеко не все собственники знают, как это сделать. Адвокат Олег Сухов рассказал, как и сколько жильцы могут заработать

Налоги
14.12.2021

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Недвижимость не только может приносить доход владельцу, но и обязывает его платить налоги. Сколько и в каких случаях, напомнила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Галина Семенова

Жилая недвижимость
14.12.2021

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Запретить застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более высоким ценам предлагается внесенным в Госдуму законопроектом. Сейчас такая лазейка в законодательстве есть, считают авторы документа